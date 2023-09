Milan | i dettagli sul nuovo stadio | decisa la capienza

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tutte le ultime novità sul progetto per ildel club rossonero che vedrà la luce nei prossimi anni Emergono nuovidel progetto presentato dalper il. Di seguito tutte le novità. – 70.000 posti– Profondità gradinate da 800mm – 1200mm (c.f. 700mm – 800mm di San Siro)– Sedute più larghe con schienale (480mm – 600mm)– Concourse con ampia offerta di Food & Beverage e Bagni in tutti i settori – Accessibilità disabili in tutto lo, zone speciali per le famiglie– Tifosi vicino al campo per dare il massimo sostegno alla squadra– Nastri LED e Megaschermi, atmosfera elettrizzante– Viste panoramiche verso la piazza e la città– Entertainment District per socializzare prima e dopo la partita e attivo tutto l’anno

Tutte le ultime novità sul progetto per il nuovo stadio del club rossonero che vedrà la luce nei prossimi anni Emergono nuovi dettagli del progetto presentato dal Milan per il nuovo stadio. Di seguito ...