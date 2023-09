Milan | bilancio in utile | da -66 a +6 milioni di euro E' record di ricavi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del Calciomercato in Serie A. Il Milan al top per gli investimenti estivi

I colleghi di Calcio e Finanza hanno riportato i numeri del bilancio del Milan : i rossoneri chiudono in utile positivo. Non accadeva dal 2006

Ilè tornato a chiudere in positivo il: i rossoneri registrano 6 milioni di utile dopo la riunione del CdA Ildeltorna a sorridere dopo il CdA che si è tenuto nella giornata di ieri. Secondo quanto ha appreso Calcio e Finanza, la riunione si è chiusa con un risultato netto positivo ...Sono 189 i precedenti tra le due compagini, con ildi 84 successi per il, 40 pareggi e 64 affermazioni per la Lazio. Nella passata stagione all'Olimpico finì con un secco 4 - 0 in ...

Milan, bilancio 2022/23: torna l'utile, non accadeva dal 2006 - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, bilancio 2023 in utile: non accadeva dal 2006. Le news Sky Sport

Il bilancio relativo alla stagione 2022/2023 regala buone notizie in casa Milan, invertendo un trend negativo che continuava da dopo 2006, anno in cui era presente la famiglia Berlusconi. Come riporta ...Il bilancio positivo arriva grazie ai ricavi da record dove grazie alle sponsorhip prolifiche e, sopratutto, l’ottimo risultato raggiunto in Champions League, i ricavi hanno toccato quota 400 milioni ...