Migranti | Tajani a Berlino | le Ong? Calamite per gli irrregolari

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un incontro "cordiale e franco" fra due Paesi che sono "amici" e "lavorano insieme nell'Unione europea, nella Nato e nel G7". Un rapporto "antico" che non può essere "intaccato" ma che, allo stesso tempo, "non impedisce di sottolineare quando ci sono dei punti di disaccordo". Tiene il punto il ministro degli Esteri, AntonioOng>, nel suo atteso incontro aOng> con l'omologa tedesca Annalena Baerbock. Un vertice che arriva in giorni turbolenti nel rapporto fra Roma eOng>, che si sono più volte scontrate sul tema dell'emergenza migratoria. Il tema cruciale resta quello dei finanziamenti alleda parte del governo tedesco. "Gli sforzi finanziari dei singoli Stati si concentrino su soluzioni strutturali", è ...

La conferenza stampa del ministro degli Esteri Antonio Tajani con la collega tedesca Annalena Baerbock. «Lavorare insieme per evitare le partenze»

(Agenzia Vista) Berlino , 28 settembre 2023 "L'incontro di oggi è stato un incontro cordiale e franco , come abbiamo affrontato in maniera approfondita ...

Ci ha pensato il ministro degli Esteri e vice premier, Antonio, da Berlino in conferenza stampa con la sua omologa tedesca, Annalena Baerbock. L'Italia non ha detto 'no' alla proposta ...Nessun Paese può essere lasciato solo", le parole del ministro degli Esterinel corso di una conferenza stampa a Berlino con la sua omologa tedesca. / Youtube Farnesina

"Gli sforzi finanziari dei singoli Stati si concentrino su soluzioni strutturali", è l'invito di Tajani, che ammette che le posizioni "sono differenti" e rimarca che non si finanziano le ...Non è ancora arrivata un'intesa definitiva al Consiglio europeo degli Affari Interni, ma il ministro spagnolo Grande-Marlaska è ottimista: "Siamo molto vicini all'accordo". L'Italia chiede tempo per v ...