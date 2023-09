Migranti | Patto Ue | apertura tedesca e accordo più vicino | ma l' Italia prende tempo

Slitta, probabilmente di qualche giorno, l'intesa dei Paesi Ue sul nuovo Patto per l'immigrazione. Secondo fonti europee, l'ok non sarebbe potuto ...

Piantedosi lascia Bruxelles. Fonti di governo: "Riunione di oggi è stata interlocutoria". Tajani: "Non abbiamo detto no a proposta Germania, preso ...

Palazzo Chigi si è detta "sorpresa" che, proprio mentre a Bruxelles era in corso il vertice decisivo per l'ok alsui, nel Mediterraneo navigavano 7 navi gestite dalle ong e battenti ...Leggi AncheUe sui, Orban: 'Idea folle, non lo permetteremo' L'Italia prende tempo L'Italia ha chiesto tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla presidenza spagnola per ...

Migranti, la Germania propone un testo di compromesso per un nuovo patto. L'Italia prende tempo RaiNews

Migranti, la Germania accetta il nuovo patto - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ma l'accordo europeo sul Patto su migrazione e asilo è improvvisamente di nuovo ... di rimpatri volontari assistiti e favorire la reintegrazione economica dei migranti nei loro Paesi di origine – ha ...(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2023 "Gli ultimi eventi a Lampedusa mostrano la necessità di correggere il nostro sistema di asilo e migrazione. E grazie anche al PPE abbiamo fatto buoni progressi ...