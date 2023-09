Migranti | oggi il Consiglio Ue Von der Leyen | “Ministri trovino accordo”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Adnkronos) – “Esorto fortemente i” dell’Interno dei 27 Stati membri riuniti a Bruxelles “a trovare unnell’incontro disul regolamento sulle crisi” migratorie. Così da Spalato in Croazia, dove si trova per un raduno del Ppe, la presidente della Commissione europea Ursula von derche sottolinea: “Dobbiamo finire il lavoro: dobbiamo assicurare una adeguata attuazione del patto Ue sulle migrazioni e l’asilo”. “Abbiamo bisogno di regole comuni: i cittadini, a ragione, si aspettano che sia l’Europa a decidere chi viene qui e in quali circostanze, e non i trafficanti di uomini”, ha concluso von der. IlAffari Interni che si riunirà a Bruxellessi focalizzerà sulla “dimensione esterna delle migrazioni”, quella sulla quale ...