Migranti | niente sbarchi nella notte a Lampedusa | hotspot vuoto

L'hotspot di Lampedusa resta vuoto. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati sbarchi disull'isola delle Pelagie. Gli ultimi trasferimenti risalgono a ieri con le cento persone che erano rimaste nella struttura di contrada Imbriacola che sono state trasferite....e ravvicinati disul territorio nazionale provenienti dalle rotte marittime del Mediterraneo. La Guardia costiera è la leva salviniana, di propaganda e azione, davanti all'emergenza....

Migranti, i finanziamenti della Germania alle ong non sono niente di nuovo WIRED Italia

Migranti, 5.000 euro per non finire nei Cpr. La Germania: «Stop a rifugiati dall’Italia» Corriere della Sera

Stretta per identificare i falsi minorenni non accompagnati. Possibilità di accogliere chi ha tra i 16 e i 18 anni nei centri destinati agli adulti (ma solo in caso di ...(Adnkronos) – L’hotspot di Lampedusa resta vuoto. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati sbarchi di migranti sull’isola delle Pelagie. Gli ultimi trasferimenti risalgono a ieri con le cento person ...