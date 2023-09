Migranti | l’Italia mette il turbo all’Europa Von der Leyen in pressing sul patto Ue | non decidono i trafficanti

“È un governo che sui migranti è tutto chiacchiere e distintivo . Noi abbiamo fatto sette proposte e non abbiamo avuto risposte ma non mi stupisce ...

4.938 euro per non finire in un Cpr in attesa che valutino la domanda di asilo, lo stabilisce il decreto Cutro del 21 settembre scorso. 5000 euro (o ...