Migranti | Kelany FdI a Notizie com | “Fuori luogo le parole di Crippa | ma non rispecchia il pensiero di Salvini”

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto. Prevede una stretta sulle espulsioni, sulla questione dei falsi minorenni e l’aumento di 400 unità del contingente militare dell’operazione Strade sicure. “Era necessaria una revisione. Non diminuiranno le tutele e le cautele per i minori. Semplicemente, si razionalizza il sistema”. In esclusiva a.com, la deputata di Fratelli d’Italia Sara. (Ansa Foto) –.comOnorevole, cosa cambia rispetto a prima nel sistema di accoglienza deiminorenni?“Le misure del governo sui minori mirano a evitare che sul nostro sistema di accoglienza pesino i cosiddetti minori. Purtroppo la Legge Zampa aveva delle tali distorsioni per cui era semplice ...