“Migranti? Contributo dalle ong per il salvataggio | hanno il nostro supporto” | la riposta della ministra degli Esteri tedesca a Tajani

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Ogni vita umana conta” tra chi cerca di attraversare il Mediterraneo. Tante persone vengono salvate e “quasi il 95%” delle persone salvate che arrivano in Italia lo sono grazie alle navi delle autorità italiane, questa “è un’attività umanitaria molto importante di cui siamo grati”. Lo ha detto la, Annalena Baerbock, in una conferenza stampa tenuta a Berlino insieme al vicepremier Antonio. Anche chi fa salvataggi in mare volontariamente con navi civili, però, dà une “la loro attività ha quindi ilappoggio“, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

