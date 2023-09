Migranti | Conte | ' c' è chi fa propaganda e chi vuole accoglienza che si ferma allo sbarco' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Abbiamo un governo che, quando si riaccendono i fari dell'opinione pubblica sul disastro che hanno combinato sul fronte dell'immigrazione, non fa altro che adottare un nuovo decreto, e ogni volta è un nuovo spot pubblicitario che non risolve affatto". Lo ha detto Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. "Anche quest'ultimo intervento cosa fa? Vogliono creare nuovi centri per la permanenza e per i rimpatri, ma le regioni ovviamente si oppongono e non vogliono che l'Italia venga certificata agli occhi europei come un hotspot europeo. Inoltre - ha proseguito il leader pentastellato -, vogliono rendere ancora più spediti gli ordini di espulsione, ma non equivalgono ai rimpatri. Questa è una presa in giro, loro possono fare anche più facilmente nuovi ordini di espulsione, ma il problema ...