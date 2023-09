Mick Jagger non vuole vendere il catalogo dei Rolling Stones | «I miei figli non hanno bisogno di 500 milioni | preferisco darli in beneficenza»

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ancora un album, il 24esimo, e poi chissà. L’eterno ragazzo del rock, 80 anni e nessuna voglia di smettere, è pronto a far uscire l’ultimo album deiil prossimo 20 ottobre. E al Wall Street Journal, per quanto faccia strano sentirlo parlare dei suoi piani sul futuro lontano dal palco, ha parlato delsterminato della band inglese e di quello che intende lasciare ai suoi. Negli ultimi anni, quella diil proprioè stata una mossa intrapresa da numerosi monumenti della musica: da Bruce Springsteen a Neil Young, da Bob Dylan a Paul Simon, fino agli eredi di David Bowie. A loro si sono aggiunti anche artisti più giovani, come Justin Timberlake, John Legend e Katy Perry, pronti ad approfittare della valutazione finora molto alta dei loro ...

Oggi Notizie Mick Jagger in conflitto con i figli : "Non gli serve più il mio supporto..." Se pensi a Mick Jagger , icona del rock e frontman dei ...

Enjoyed spending some time in Italy recently! (Di recente mi è piaciuto passare un po' di tempo in Italia!, ndr). Con queste paroleha accompagnato delle foto scattate a Catania pubblicate sulle sue pagina social. Il re del rock, forntman dei Rolling Stones, si è fotografato davanti al Castello Ursino e anche in posa ...Il catalogo dei Rolling Stones&Co. possono vantare i diritti su una vastissima produzione musicale, anche se non su tutta quella realizzata dai Rolling Stones durante la loro carriera. Questo ...

Mick Jagger in vacanza a Catania CataniaToday

Il catalogo musicale dei Rolling Stones non è in vendita e il frontman Mick Jagger ha suggerito che, piuttosto, è pronto a donarlo in beneficenza. "I ragazzi non hanno bisogno di 500 milioni di ...Secondo singolo estratto dall'album "Hackney Diamonds", "Sweet Sounds of Heaven" vede i Rolling Stones in team con Lady Gaga e Stevie Wonder.