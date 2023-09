Michael Gambon è morto | ma ciò che ha reso iconico il suo Albus Silente rimarrà per sempre

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ha forgiato le menti di generazioni di maghi a Hogwarts e di lettori babbani nel nostro mondo: Sirè per i potterhead l’incarnazione di, preside della scuola di magia e stregoneria, anche se è subentrato al compianto Richard Harris solo nel terzo film. La sua morte, a un mese dal compimento degli 83 anni fa, il 28 settembre, fa pensare principalmente al suo ruolo al servizio di J.K. Rowling, non solo nella saga di Harry Potter (Salani editore) ma anche nella trasposizione a puntate del suo romanzo Il seggio vacante. Prima di salire letteralmente in corsa sul treno in partenza da King’s Cross diretto a Hogsmeade nel franchise magico oltre vent’anni fa, l’attore britannico aveva già una carriera brillante e longeva. Formatosi a teatro sotto la guida di Laurence Olivier (al National Theatre di ...