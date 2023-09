Mezzi pubblici gratuiti per gli studenti under 19 L’iniziativa nel Lazio

Mezzi pubblici : sciopero di 24 ore il 9 ottobre "Quattro ore non sono sufficienti, non sono sufficienti per i lavoratori a rivendicare i loro diritti". Così ha dichiarato l'Usb in un comunicato, ...

Sciopero dei mezzi pubblici rinviato al 9 ottobre - i sindacati : «Non bastano 4 ore». La scelta dopo la precettazione «Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti». Così in una nota l'Usb, che dopo la precettazione del ministro ...

Sciopero mezzi pubblici venerdì 29 settembre : sarà solo di 4 ore (Salvini firma la precettazione) Lo Sciopero ci sarà, ma in versione ridotta. In vista dello Sciopero del trasporto pubblico locale programmato venerdì 29 settembre, "il ministro ...

Firenze - incentivi per cambiare auto e per i mezzi pubblici. Chi può richiederli Dalla giunta regionale sono in arrivo 10 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria in città e nei comuni dell'hinterland

Ryder Cup 2023 a Roma - si consiglia di lavorare da casa e usare i mezzi pubblici : l’ira dei cittadini per i disagi Sta per tornare uno degli eventi sportivi più amati dagli italiani e conosciuto a livello internazionale: la Ryder Cup 2023 a Roma. Si tratta della ...