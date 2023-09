Messina Denaro | il caso della Messa in suffragio del boss poi annullata

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’Italia cerca di chiudere una delle pagine più bruttesua storia recente legata a, ma accade qualcosa che suscita non poche reazioni. Sarà ovviamente impossibile dimenticare le tante vittime innocenti uccise per sua mano e per suo volere. Ciò che è accaduto in una chiesaprovincia di Napoli, lascia tutti molto L'articolo proviene da La Luce di Maria.