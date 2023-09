Mercedes Drive Pilot - Il primo livello 3 al mondo | come funziona e come va

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 28 settembre 2023) Colpo "tech" negli Stati Uniti per la-Benz, prima Casa automobilistica a ricevere il via libera all'installazione di sistemi di guida assistita di3 secondo la classificazione Sae: forte delle nuove autorizzazioni, il costruttore tedesco ha già avviato l'offerta del, l'Adas che consente ai conducenti di delegare la guida del veicolo in determinate condizioni. La tecnologia è già pronta: farà il suo debutto in California e Nevada alla fine dell'anno su un numero limitato di berline EQS, per trasferirsi anche sulla Classe S all'inizio del 2024. Noi l'abbiamo provata in anteprima sulle strade del Golden state. Negli Usa è in abbonamento. California (da giugno) e Nevada (dallo scorso gennaio) sono al momento gli unici stati dove la Motorizzazione locale (DMV) ha autorizzato la Casa tedesca a ...