Mercedes Drive Pilot - Il primo livello 3 al mondo | come funziona e come va

(Di giovedì 28 settembre 2023) Colpo "tech" negli Stati Uniti per la-Benz, prima Casa automobilistica a ricevere il via libera all'installazione di sistemi di guida assistita di3 secondo la classificazione Sae: forte delle nuove autorizzazioni, il costruttore tedesco ha già avviato l'offerta del, l'Adas che consente ai conducenti di delegare la guida del veicolo in determinate condizioni. La tecnologia è già pronta: farà il suo debutto in California e Nevada alla fine dell'anno su un numero limitato di berline EQS, per trasferirsi anche sulla Classe S all'inizio del 2024. Noi l'abbiamo provata in anteprima sulle strade del Golden state. Negli Usa è in abbonamento. California (da giugno) e Nevada (dallo scorso gennaio) sono al momento gli unici stati dove la Motorizzazione locale (DMV) ha autorizzato la Casa tedesca a ...

negli Stati Uniti ha messo a disposizione dei giornalisti una EQS equipaggiata con il nuovo sistemaPilot, il primo appartenente al livello 3 della scala di autonomia della guida ad ...Da molto tempo orami si parla di guida autonoma e ora potremmo finalmente avere davanti uno dei momenti più importanti per la tecnologia:è pronta per introdurrePilot, il primo sistema di guida autonoma di livello 3 al mondo , che permette all'auto di accelerare, frenare e sterzare in totale autonomia, richiedendo l'...

Mercedes-Benz S-Class and EQS customers in the US will soon be able to add Drive Pilot to their luxury saloons' extravagant options list. The German automaker is bringing its Level 3 autonomous ...