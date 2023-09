Mercato immobiliare di Milano | andamento e previsioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quand’è il momento giusto per comprare casa? È questa la domanda che, precisamente dal 27 luglio 2022, non smette di farsi chi vorrebbe comprare casa ma temporeggia in attesa del periodo ideale per accendere un mutuo. Ma come mai una data cosi precisa? Semplice, è quella in cui è iniziato il rialzo dei tassi d’interesse da parte della Bce, una decisione di politica monetaria che ha portato a una sequenza di dieci rialzi consecutivi, l’ultimo pochi giorni fa (14 settembre 2023) con un ritocco di 25 base che ha stabilito il nuovo tasso d’interesse ufficiale al 4,5%. Mutui e tassi d’interesse, quando scenderanno? Tutte le persone che vogliono comprare casa stanno aspettando che Christine Lagarde decida di interrompere gli aumenti del costo del denaro. È questo infatti il primo segnale sicuro per iniziare, con il cuore più leggero, a informarsi sull’del ...