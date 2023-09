Mentana? Un atto di gentilezza | addio Sommajuolo | l' ultimo sfogo al TgLa7

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023)ad Armando, storico volto del giornalismo, conduttore fino al 2015 del. Il giornalista ci ha lasciato a 70: la triste notizia è stata data sui suoi profili social da Enrico, direttore del. "Stamattina se n'è andato Armando, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di noi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari", ha scritto. Dunque i profili social de La7 hanno voluto ricordareriproponendo il saluto chegli tributò in studio poco prima della sua ultima conduzione: "Volevo che fossero ...