Meloni riapre la piazza del governo ai cittadini | niente transenne intorno Palazzo Chigi

... Giorgettila partita delle privatizzazioni Il ministro dell'Economia: ci sono delle ... California in tempestavuol mandare Daniele Franco a Francoforte mentre Lega e Giorgetti puntano su..torna a Roma dopo le vacanze mentre Mattarellastamane il dibattito... La presidente del Consiglio Giorgiasta per lasciare la masseria di Ceglie Messapica, in Valle d'Itria, ...

**Governo: Meloni 'toglie' le transenne, Piazza Colonna riapre al pubblico** La Gazzetta del Mezzogiorno

Meloni riapre la piazza del governo ai cittadini: niente transenne ... Secolo d'Italia

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Piazza Colonna riapre al pubblico. La piazza su cui si affaccia palazzo Chigi, per molti anni off-limits, torna a essere fruibile per cittadini e turisti. Questa mattina so ...Milano, 28 set. (askanews) - Israele ha riaperto il valico di Erez con la Striscia di Gaza, chiuso ai lavoratori giornalieri per quasi due settimane, in un contesto di violenza quasi quotidiana tra ...