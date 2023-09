Meloni è pronta a sconfessare il suo antieuropeismo e sostenere von der Leyen deve capire come

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’Italia di Giorgiasi indebita e spera nella clemenza dell’Unione europea. La premier ha assolutamente bisogno dell’appoggio di Ursula von der, con la quale peraltro ha costruito in questo anno un buon rapporto, tanto più prezioso in una condizione nella quale il governo italiano naviga tra l’ostilità di Berlino e gli stop and go di Parigi; e dunque se i conti di Giancarlo Giorgetti non tornano,testimoniano i numeri della Nadef, ecco che diventa vitale trovare il modo per rabbonire Bruxelles. La questione si inquadra nel più ampio discorso delle elezioni europee, ormai il vero e unico punto di riferimento per tutti i dirigenti politici del Vecchio Continente, e a quello che accadrà al dopo-voto, quando cioè si tratterà di dar vita alla nuova Commissione. La strategia diè stata sinora a dir ...