Meloni domani a Med9 Malta | la premier cerca “alleati” in Europa su migranti

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 settembre 2023)re "" per sostenere inle priorità dell'Italia a partire dalla questione dei. E' questo l'obiettivo della presidente del Consiglio Giorgiachearriva aper il summitche riunisce i Paesi Ue dell'area del Mediterraneo: oltre all'Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro,, Slovenia e Croazia. Saranno presenti anche la presidente della Commissione Ue Ursula von del Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ottobre è un mese rilevante sui tavoli europei: prima al Consiglio informale di Granada del 6 ottobre e poi a quello formale in programma a Bruxelles, il 26 e 27, saranno sul tavolo dossier 'caldi' come, appunto, la questione dei ...