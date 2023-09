Meloni cade ma niente elezioni I figli di Silvio Berlusconi dicono no al voto

(Di giovedì 28 settembre 2023) Spread a 400. Lite con l'Unione europea su Mes, riforma del Patto di Stabilità, Pnrr e rapporto deficit-Pil per il 2024. Nei palazzi del potere romano, Quirinale incluso, già si ragione sul "worst scenario", ovvero sull'ipotesi peggiore per il governo di Centrodestra guidato da... Segui su affaritaliani.it

"Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del ...

... aveva sottolineato la premier Giorgia. Senza l'interpretazione autentica messa in campo ... Sul versante Covid ,l'obbligo di isolamento per i positivi e sarà possibile uscire di casa e ...FdI all'opposizione, incognita Lega

Governo, Meloni cade ma niente elezioni. Poteri forti pronti al peggio. Inside Affaritaliani.it

Se cade Meloni Scenario simile a quello del 2011. Parla il renziano Borghi Affaritaliani.it

L’utilizzo delle intercettazioni viene esplicitamente esteso alle indagini per reati, tentati o consumati, legati al traffico illecito di rifiuti, alle fattispecie aggravate dal metodo mafioso, ai seq ...Nel caso di implosione del governo Meloni, vede in questo Parlamento un'alternativa per salvare il Paese in una fase economica difficilissima “Le confesso che questa sua domanda è sintomatica, e d’un ...