Melasma da stress | cos’è e come trattarlo

Leggi su amica

(Di giovedì 28 settembre 2023) GUARDA LE FOTO Creme e sieri anti-macchie: i migliori per uniformare l’incarnato I selfie delle celebs struccate, con macchie e discromie sul viso al grido di #skinpositivity, ci hanno sicuramente aiutati a convivere meglio con le problematiche legate alla pelle sensibile. Va, però, tenuto presente anche il rovescio della medaglia: durante un congresso promosso dall’Università di Napoli Federico II, è infatti emersooggi il 25% della popolazione italiana sia colpita da almeno una malattia cutanea. Tra queste, ilda. L’ultima a non farsi mancare sui social uno scatto conin vista è stata la modella italiana Bianca Balti. Un bel gesto da parte sua, per non fare sentire sole le numerose donne che ...