Mazda2 Hybrid - Un restyling per distinguersi (dalla Yaris)

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lasi aggiorna per il il Model Year 2024 con un leggero, che ora la distingue maggiormente rispetto alla sua vettura gemella, la Toyota. Sulla "Due" ibrida, nata da un accordo industriale di rebadging tra le due Case giapponesi, i paraurti sono stati infatti completamente ridisegnati e la mascherina riprende il taglio di altri modelli Mazda. Inoltre, è ora verniciata in tinta con la carrozzeria la sezione del portellone che separa i gruppi ottici posteriori. Dotazioni arricchite fin dal modello base Prime. I clienti potranno scegliere tra i rinnovati allestimenti Prime, Centre, Exclusive, Homura ed Homura Plus, tutti caratterizzati da dotazioni superiori rispetto al passato. La versione d'ingresso offre infatti di serie il keyless, le prese usb-c, l'infotainment da 9" compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, ...