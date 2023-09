Max Mariola | la ricetta dello chef per il perfetto panino autunnale | Bono e godurioso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 28 settembre 2023) LoMaxha optato per unsemplice che sfrutta le verdure di stagione: ecco com'è fatto LoMax, su Instragram noto come @max, fornisce sempre delle ricette eccellenti per piatti gustosi e nutrienti. Questa volta si è concentrato su unche rispetta in tutto e per tutto la stagioneappena arrivata e che parrebbe non estremamente difficile da preparare anche per coloro i quali non sono particolarmente abili ai fornelli. "Questo se lo porti sul lavoro ti promuovono a direttore", inizia a dire all'interno del proprio video, tenendo tra le mani la prelibatezza e invitando i propri follower a guardare il filmato. Ma cosa serve per realizzare quest'ottimo? ...