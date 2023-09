Matteo Messina Denaro | a Orgosolo manifesti funebri choc per il boss

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Affissi nel paesino del nuorese, il titolare dell'agenzia funebre: "Ho espresso il mio disappunto per la richiesta, ma è solo cordoglio e non un elogio. Qui li hanno fatti anche per la regina Elisabetta" “Gli amici disono profondamente scossi per la tragica scomparsa di”.per ilnel paesino del Nuorese dove proprio ieri i carabinieri del Ros hanno fatto una retata nell’ambito dell’inchiesta “Mondo Nuovo”. “Mi hanno chiamato in modalità anonima per propormi i– spiega all’Adnkronos il titolare dell’agenzia funebre Goddi di– ho espresso il mio disappunto, ma poi ho voluto farlo lo stesso. Ero indeciso, ma non si trattava di insulti a un presidente o elogi a un ...