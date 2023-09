Massimo Moratti dimesso dall’ospedale | “Positivo il decorso dopo l’intervento”

(Di giovedì 28 settembre 2023)dall'ospedale: "ill'intervento". La buona notizia per l'ex presidente

Imprenditore nel settore del petrolio, per anni Presidente dell’Inter e anche padre amorevole di cinque figli . Massimo Moratti ha dedicato la sua ...

Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, è ricoverato all'ospedale Galeazzi dove è stato sottoposto a un intervento al cuore. Si tratta ...

Estratto da www.gazzetta.it massimo moratti massimo moratti , ex presidente dell'Inter, è ricoverato all'ospedale galeazzi dove è stato sottoposto a ...

E' terminato il periodo di degenza diall'ospedale Galeazzi di Milano, dove l'ex presidente dell' Inter nei giorni scorsi era stato ricoverato per un intervento di angioplastica programmato da tempo. L'ex numero uno dei ...Coach e ospiti della finale 2023 saranno:Bonelli, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, ... Madrina della serata è Bedy. Per i vincitori sono previsti significativi premi. Per la categoria ...

Inter, Massimo Moratti dimesso dal Galeazzi di Milano: come sta il presidente del Triplete Virgilio Sport

Inter, Massimo Moratti è stato dimesso dall'ospedale Tutto Juve

E' terminato il periodo di degenza di Massimo Moratti all'ospedale Galeazzi di Milano, dove l'ex presidente dell'Inter nei giorni scorsi era stato ricoverato per un intervento di angioplastica ...Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è stato dimesso dall'ospedale Galeazzi di Milano dove era stato ricoverato in seguito ad un intervento di angioplastica. Stando a ...