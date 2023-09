Marzia Capezzuti | funerale sabato per la giovane scomparsa da Bollate

(Di giovedì 28 settembre 2023)avrà finalmente unsarà infatti svolto il rito funebre per la29enne, la cui madre abita ae che più volte è apparsa a “Chi l’ha visto?” per denunciare ladella figlia. Poi il tragico epilogo con la scoperta dell’omicidio L’ultimo saluto averrà dato nella chiesa ...

Si terranno sabato 30 settembre a Milano le esequie di Marzia Capezzuti, la giovane donna uccisa a Pontecagnano Faiano a marzo dello scorso anno. La funzione sarà celebrata nella chiesa di Quarto Oggiaro alle 11, così come ha comunicato il padre della vittima.

Una comunità attiva, che risponde alla violenza con l'unione è quella di Pontecagnano Faiano, dove nel marzo 2022 è stata uccisa Marzia Capezzuti, il cui corpo fu ritrovato dopo diversi mesi in un casolare.