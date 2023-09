“Martino buon-vino” | i numeri straordinari di De Roon con l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’importanza di Marten Deall’interno del contesto Atalanta: iche rendono il centrocampista “unpregiato” Uno non smette mai di essere presente a tavola. Se l’anno scorso ha raggiunto il suo miglior gusto da quando accompagna i pasti del, in questa stagione non ha perso neanche uno smalto del suo sapore. Mettendo da parte metafore caserecce, Marten Denon molla ciò che di ottimo è stato fatto il campionato precedente, con continuità e grinta da risultare sempre tra i migliori. Non soltanto per ciò che si vede ad occhio in campo, ma anche analizzando certi. Marten è il più utilizzato della squadra con 540 minuti giocati, il migliore per passaggi riusciti tra i centrocampisti nerazzurri (83%), 27 ...