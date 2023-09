Martino Benzi | l’ingegnere di Alessandria tranquillo e riservato che ha sterminato la famiglia Si scava su cellulare e conti

In un biglietto lasciato in cucina ha espresso dispiacere per il gesto, ma non ha chiarito i motivi del triplice omicidio: quello della moglie, del ...

«Sono rovinato , non c’è via scampo. La colpa è soltanto mia» . Questo ha scritto Martino Benzi in un biglietto lasciato in casa sua ad Alessandria . ...

In un biglietto lasciato in cucina ha espresso dispiacere per il gesto, ma non ha chiarito i motivi del triplice omicidio : quello della moglie, del figlio e della suocera., ingegnere di 66 anni, ha ucciso le tre vittime a coltellate, sferrando loro uno o più colpi alla gola. Prima la moglie, Monica Berta , 55 anni, forse mentre faceva colazione. Poi il ...A scrivere è, 66 anni (ne avrebbe compiuti 67 il 5 ottobre), ingegnere, titolare di uno studio professionistico, scriveva sul blog http://www.martinobenzi.eu/wordpress "cose che faccio ...

Chi è l'ingegnere Martino Benzi che ha ucciso moglie, figlio e suocera ad Alessandria per poi suicidarsi Virgilio Notizie

«Sono rovinato e la colpa è mia»: il biglietto lasciato da Martino Benzi prima di uccidere la famiglia e suicidarsi ad ... Open

Un biglietto di Martino Benzi, che gli inquirenti hanno trovato in casa dell’uomo dopo la scoperta dei tre cadaveri, potrebbe nascondere il movente ...Non è ancora chiaro il movente della strage. Potrebbe trattarsi di una serie di fattori: i problemi economici, le fatiche per la lunga malattia della moglie, l'età avanzata in cui hanno avuto il figli ...