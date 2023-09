Mark Zuckerberg si ispira ad Augusto? E la Silicon Valley all' antica Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) La caduta della pars occidentis dell'Imperono la si fa formalmente coincidere con la deposizione dell'ultimo imperatore Romolo, dettolo (piccolo, aveva 14 anni appena) da parte di Odoacre, un barbaro capo di altri barbari detti Eruli. Correva l'anno 476 d.C. In realtà, come giustamente sostiene Aldo Cazzullo nel suo ultimo saggio appena arrivato in libreria Quando eravamo i padroni del mondo.: l'Impero infinito (Harper Collins, 320 pagine, 19 euro) l'Imperono non è mai caduto davvero, né mai cadrà. «Ha continuato a vivere nelle menti, nelle parole, nei simboli degli imperi venuti dopo. Noi italiani non siamo i discendenti diretti degli antichini: ci siamo mescolati con molti altri popoli, dai barbari agli arabi. Ma dei ...