Marisa Laurito coinvolta in un incidente orribile | Schizzi di sangue ovunque È come una scena da film horror!

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) Oggi Notizie Un viaggio indimenticabile, un'esperienza di vita che ha segnato per sempre la celebre attrice. Scopriamo insieme i dettagli di quell'evento che ha cambiato per sempre la vita dell'icona degli anni '80 e '90., la carismatica attrice di Napoli, ha avuto un'esperienza che ha lasciato un'impronta indelebile nella sua vita. In una recente intervista, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la storia di quel giorno terribile. La carriera diPrima di entrare nel cuore del racconto, diamo uno sguardo alla carriera di. Negli anni '80 e '90, ha raggiunto il culmine del successo grazie alla sua bellezza, carisma e talento. Durante quegli anni, ha avuto l'opportunità di lavorare con Renzo Arbore, uno dei ...