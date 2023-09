Maria Corleone | Ultima Puntata | Maria Messa Alle Strette!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 28 settembre 2023)è ricercata dalla polizia e rischia l’arresto, mentre Luca riferisce ciò che saforze dell’ordine, mettendo a rischio anche Don Luciano…prosegue ed arriva all’ultimo ed attesissimo appuntamento. Al centro dell’attenzione c’è come sempre il mondo della criminalità in cuisi è ormai inserita. Si tratta di un mondo pericoloso ed infatti la protagonista sarà ad un passo dall’arresto, mentre anche Luca avrà il suo ruolo nelle vicende. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo ...