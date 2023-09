Maria Corleone | anticipazioni episodio conclusivo del 4 ottobre | il gran finale di stagione

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 28 settembre 2023) Leriguardanti la quarta e ultima puntata della serie, prevista per il mercoledì 4, sono cariche di suspense. L’appuntamento per ildiè fissato per le 21:20 su Canale5. Attenzione, seguono spoiler. Nel capitolodella narrazione con Rosa Diletta Rossi, Vittorio Magazzù, Fortunato Cerlino, Emanuele Aita, Alessandro Fella e Giuseppe Tantillo, l’intensità non mancherà. I calabresi sono determinati a vendicarsi di, e per realizzare il loro intento, rapiranno il piccolo cheha avuto con Luca Spada. Ecco una panoramica delleper ildidi...