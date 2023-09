Margherita Vicario con il singolo ‘Canzoncina’ e un nuovo podcast

Leggi su funweek

(Di giovedì 28 settembre 2023)amplia il suo progetto SHOWTIME (Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade) annunciando più di una novità. Da venerdì 29 settembre è disponibile – sulle piattaforme digitali, in formato audio e video – il secondo episodio deldella cantautrice – dal titolo Tragicamente Ottimisti. Già in anteprima esclusiva su Amazon Music, il progetto è accompagnato anche in radio dale videoclip Canzoncina con la produzione di Dade. La nuova puntata delvede la partecipazione speciale del divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade, che discute condella crisi climatica e del collasso eco-sociale che minaccia l’umanità. Tono che caratterizza anche Canzoncina, in cui si intrecciano sonorità dance pop e testi narrativi ...