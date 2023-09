“Mare Sicuro 2023” | tra multe e salvataggi | il bilancio dell’operazione sulle coste del Lazio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma – Si è conclusa lo scorso 17 settembre l’operazione “?, la tradizionale campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto – Guardia costiera ormai da oltre 30 anni nella stagione estiva, sia inche a terra, lungo ledel Paese. Salvaguardia della vita umana in, vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative/commerciali e tutela dell’ecosistema marino sono state le parole d’ordine che hanno caratterizzato la fase operativa coordinata neldalla Direzione Marittima di Civitavecchia. Le attività, hanno visto impegnate le pattuglie terrestri ed i mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 Uffici marittimi minori, finalizzate a presidiare gli oltre 361 ...

...che "l'obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo"...Si è conclusa lo scorso 17 settembre l'operazione '2023', la tradizionale campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto - Guardia costiera ormai da oltre 30 anni nella stagione estiva, sia inche a terra, ...

1' DI LETTURA PALERMO – La guardia costiera ha fornito i dati sull'operazione estiva Mare Sicuro nella Sicilia occidentale nei comuni costieri da Gela a Cefalù, incluse le isole Pelagie, Pantelleria, ...