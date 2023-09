Marco Bellinazzo | “La cessione dell’Inter è possibile | ma Suning vuole restare”

Sulla vicenda fa chiarezza il giornalista ed esperto di finanza, giornalista de Il Sole 24 Ore, che è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.Qual è la reale situazione economica e finanziaria dell'Inter, giornalista de Il Sole 24 Ore esperto di questioni sportive, fa chiarezza sulle ultime voci relative al possibile passaggio di proprietà del club nerazzurro e sull'ultimo bilancio in ...

Bellinazzo: "Inter ceduta Resta una possibilità, la scadenza del finanziamento Oaktree è uno... Fcinternews.it

Bellinazzo: “Inter, ad oggi nessuna offerta formale. Il deficit resta alto” Io Tifo Inter

Il significato del termine prestato dall’inglese non lascia scampo a dubbi sulla situazione legata alla cessione delle quote dell’Inter ad Investcorp Inter e Investcorp, ancora legate insieme da un ...L'Inter di Simone Inzaghi sta volando in testa alla classifica, ma fuori dal campo ci sono delle scelte importanti da fare per il futuro della società. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, deve dec ...