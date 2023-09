Marcianise | firmato il contratto di rifacimento delle fogne e della rete idrica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiilcon la G.L.M. COSTRUZIONI per ilnel centro abitato. L’intervento sarà realizzato con i fondi regionali stanziati nell’ambito del Patto per lo SviluppoCampania destinati al Comune diper un importo complessivo di 3.168.604,25 euro. I lavori interesseranno via Lener, via Marchesiello, via Dante Alighieri, Via Marte, VialePace e VialeVittoria. Una volta terminato l’intervento die fognaria, con la sostituzionetubazioni, dei pozzetti di linea e di ...