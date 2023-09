Marchetti | «Inter non schiacciasassi | alti e bassi! Due avvisaglie»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023)ha commentato il KO dell’contro il Sassuolo per 1-2. Nerazzurri non invincibili, ma squadra con tanti ee bassi NON INVINCIBILE ? Su Tmw, Lucasulla sconfitta dei nerazzurri: «Ma la, pur partendo dall’1-0 si è fatta rimontare. Come è possibile? Forse perchénon era. Forse perché non esistono invincibili in questo campionato, forse perché qualche avvisaglia c’era stata anche prima. Sin dalla trasferta europea di Champions League contro la Real Sociedad (che aveva messo alle corde i nerazzurri), o anche ad Empoli dove c’era voluta una prodezza di Dimarco per fare l’en-plein. Stavolta nonostante il vantaggio, nonostante la miglior difesa del campionato (che rimane) niente punti. Ma questo non significa che ...