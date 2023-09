Mapei | Assoposa e Certi S promuovono figura posatore piastrellista certificato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Milano, 28 set. – (Adnkronos) -, tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l'edilizia, promuove laficazione per i posatori piastrellisti insieme ad.s. Un patentino - si sottolinea in una nota - che consente ai posatori piastrellisti di ottenere un riconoscimento ufficiale delle proprie competenze e conoscenze dall'Associazione dedicata al mondo della posa,ficate da un organismo dificazione accreditato. Nell'ambito di questa collaborazione,, grazie alla propria Academy, realizza delle simulazioni teorico-pratiche, propedeutiche all'esame finale, volto all'accertamento dell'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità dei posatori piastrellisti secondo la norma UNI 11493., ...