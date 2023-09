Manovra | Meloni | ‘basta sprechi’

(Di giovedì 28 settembre 2023) La2024 del governoparte da una gestione dei conti fondata su ‘serietà e buon senso’: in gioco un tesoretto di 14 miliardi in deficit. La Nota di aggiornamento al Def, approvata dal Cdm, certifica che la crescita economica del Paese è più debole di quanto poteva essere previsto, ma, al contempo, rassicura L'articolo proviene da Il Difforme.

Quattordici miliardi di deficit per finanziare la prossima manovra di bilancio. Quanto basta per coprire sia il taglio del cuneo contributivo per i ...

Non sarà facile per Giorgia Meloni comporre una legge di bilancio coerente con le promesse sbandierate in campagna elettorale. Ma nemmeno con ...

Roma, 27 settembre 2023 "C'è un sforzo enorme da parte della premiere del ministro Schillaci per rafforzare il Fondo sanitario nazionale. Il Governocrede nella sanità pubblica e nella sua universalità: nel 2019 in assenza di pandemia per il Fondo c'erano 114 miliardi di euro, oggi sempre a pandemia finita, come dichiarato dall'Oms a maggio ......Stretto potrebbe essere una "vittima" dello scontro intestino tra Matteo Salvini e Giorgia: ... Salvini ha una problema con i tempi di realizzazione " Il Ponte sullo Stretto inDubito ...

cioè quello che tiene conto della spinta attesa dalla manovra. Sono a dir poco ottimistiche le previsioni di crescita messe nero su bianco dal governo Meloni nella Nota di aggiornamento al Def ...Mi rincuora che il presidente Meloni abbia più volte detto che le risorse a disposizione saranno messe sul lavoro". Così la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a margine di un evento della ...