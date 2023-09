Manchester City | Guardiola | «Turnover? Non voglio sprecare energie»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le parole di Pep, tecnico del, dopo la sconfitta in Carabao Cup, in cui ha tenuto fuori Haaland e Walker Pepsi è affidato alper la sfida di Carabao Cup persa dalcontro il Newcastle, in cui il tecnico spagnolo ha deciso di lasciare in panchina molti titolari, tra cui Walker e Haaland. Di seguito le sue parole. «Pensavo che Walker avesse giocato molti minuti, così come Haaland. Abbiamo tante partite davanti a noi. Forse avrei potuto mettere Haaland negli ultimi 10 o 15 minuti, ma ho deciso di non farlo. Abbiamo deciso questo undici, come facciamo sempre nella Carabao Cup da quando sono qui. Nella Carabao Cup metto sempre i giocatori che hanno giocato meno. Se passi, passi. Pensi al titolo quando arrivi ...