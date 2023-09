MAD | Graduatorie GPS esaurite | iniziano le nomine Voglioinsegnare it

(Di giovedì 28 settembre 2023) Da diversi giorni, le segreterie scolastiche ricorrono all’analisi delle domande di messa a disposizione (MAD), essendole GPS e le GI di molte classi di concorso. Per il candidato è importante sapere che: Può inviare la MAD anche chi è sprovvisto di titolo di accesso valido per una classe di concorso. In tal caso L'articolo .

L’assegnazione delle Supplenze d alle graduatorie di istituto è disciplinata dall’articolo 13 dell’OM n. 112/2022: come procedere per quelle su posto ...

Posso mandare la[RISPOSTE AI QUESITI] Nei bollettini delle nomine gli Uffici Scolastici ... per tutte lecui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. Il secondo turno di ......del 19 luglio 2023 Nel caso in cui non sia possibile assegnare la supplenza nemmeno dalledi istituto di altre scuole della provincia, si ricorre alle domande di messa a disposizione ()...

Supplenze: il DS può saltare la GI e convocare direttamente da MAD Scuolainforma

Supplenze docenti 2023: nomina da MAD, il Dirigente deve seguire dei criteri o può “scegliere chi vuole” Orizzonte Scuola

TREVISO Non ci sono abbastanza insegnanti: tornano in cattedra i baby-prof. Tra il Planck di Lancenigo e il Palladio di Treviso ci sono 7 ex allievi, poco più che ventenni, non ...Inviare la MAD è consigliabile poiché le scuole sono sempre alla ricerca di supplenti: le graduatorie, infatti, non sempre sono sufficienti per colmare il fabbisogno di personale delle scuole. A ...