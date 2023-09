L’Università San Raffaele partecipa alla nuova edizione di BergamoScienza

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Bergamo. Dal 4 al 15 ottobre, Università Vita-Salute San(Milano) porteràXXIdiil laboratorio interattivo “Medicina hi-tech – L’Intelligenza Artificiale al servizio della salute”. Nello stand, allestito al BergamoScienceCenter, sede dell’Associazione, in viale Papa Giovanni XXIII n. 57, a Bergamo, sarà possibile vestire i panni di un medico di pronto soccorso, utilizzando l’intelligenza artificiale come supporto per definire il percorso di cura più adeguato per i pazienti presi in carico nella simulazione. Nella scenografia di un piccolo Pronto Soccorso ricreato ad hoc, adulti e ragazzi dai 14 anni in su si metterannoprova con un percorso guidato dove scopriranno in che modo l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il ...