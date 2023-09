L' ultimo dei problemi dell' Italia Bassetti scaccia i gufi | Galli umiliato in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Il Covid in questo momento è l'deidel nostro Paese". Matteotranquillizza così i telespettatori di Tagadà. Addirittura, per il direttorea clinica di Malattie infettive'ospedale San Martino di Genova "è diventato poco meno'influenza, proprio grazie ai vaccini e ai medicinali". In ogni caso, in collegamento con La7 nella puntata di giovedì 27 settembre,tiene a invitare gli "over70, oltre che fragili e ultrafragili" a vaccinarsi "il prima possibile senza guardare a quello che hanno fatto prima (numero di vaccini e pregresse infezioni)". Stando a quanto già ribadito, "oggi il Covid non è più un problema di sanità ospedaliera, ma un problema di sanità territoriale. Chi ha il Covid, se lo fa a casa sua, con due o tre ...