L’ultima trovata del ministro Lollobrigida | “Abbinare il vino al benessere fisico con gli eventi sportivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Qualche anno fa spopolava sul web un video arrivato dalla Norvegia che testimoniava una partita di “Drunk Football“. Poche e semplici regole: i calciatori devono essere ubriachi e il gol viene convalidato solo dopo verifica del tasso alcolico, che deve essere superiore a 1. Chissà se aveva in mente qualcosa del genere ildell’Agricoltura, Francesco, quando intervenendo in collegamento al Festival del Trentodoc ha annunciato che per rispondere a chi “tenta di criminalizzare il consumo” divuole elevarne la promozione, “abbinando il consumo dialcon gli“. Da mesi il governo Meloni, ben conscio dell’importanza del settore per l’economia italiana, si è lanciato in una difesa a 360 gradi del ...