Luigi Marattin | Al governo scappano e fanno i bulli sul Mes | ricattano l' Ue per sforare sul deficit

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il deputato di Italia Viva a Huffpost: "Prima o poi dovranno venire in Parlamento e votare la mia proposta di legge di ratifica. Non c’è un solo argomento razionale per dire no. Meloni dimentica che sui conti pubblici c’è un giudizio più importante di quello Ue: è quello di chi ci presta soldi"

Sulla medesima linea di pensiero, di Italia Viva. 'Non gli deve essere parso vero, a Salvini e Meloni, di avere qualcosa di cui parlare oggi sui social per distrarre l'attenzione dal ...In occasione del primo congresso di Italia Vivaha deciso di presentare un documento politico in cui spiega perché sostiene la candidatura di Matteo Renzi a Presidente Nazionale del ...

Il deputato di Italia Viva a Huffpost: "Prima o poi dovranno venire in Parlamento e votare la mia proposta di legge di ratifica. Non c’è un solo ...Il governo, costretto a dare l’ok al Mes, punta a farlo non prima di gennaio, sperando che l’Ue chiuda un occhio sul deficit. Trattative e trappole fra ...