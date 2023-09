‘Lucca Comics & Games 2023’ | la community al centro | tutte le novità

Leggi su funweek

(Di giovedì 28 settembre 2023) È una conferenza/non conferenza quella che si è tenuta a Milano per presentare Lucca2023, in piena linea con lo slogan di questa edizione: Together. Insieme, perché – come sottolineato durante la presentazione – è il pubblico il vero protagonista della manifestazione. E, proprio per la sua, quest’anno Luccaha deciso di alzare l’asticella a partire dagli spazi: parliamo infatti di più di 45.000 mq di area espositiva (10% in più rispetto al 2022) su cui musica, fumetti, cinema e videogiochi la faranno da padroni. Il fumetto a Lucca2023 Partiamo da uno dei core principali della manifestazione: il fumetto. Nel 2023 sono attesi più di 300 ...