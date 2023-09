LP torna in Italia nel 2024 per due date del tour mondiale Love Lines

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 28 settembre 2023) La cantautrice statunitense LPinper duenelcon il nuovotratto dall’omonimo album in uscita LP ha annunciato questa mattina il suo ritorno sulla scena livena con due concerti che si terranno a marzoa Roma e Milano. Sarà l’occasione per l’artista newyorchese di presentare al pubblico del nostro paese i brani del nuovo albumoltre ai successi che l’hanno portata a scalare le classifiche radione e internazionali. Da venerdì 6 ottobre ore 10.00 biglietti in vendita su https://www.ticketone.it/. Per ulteriori informazioni: https://www.dalessandroegalli.com/ne World ...