L’ottimismo della speranza

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) Rosso, rosa, arancione. Che è successo a Rick Owens? La risposta potrebbe essere tanto semplice quanto criptica: lo stilista ha visto Bjïork in concerto. A raccontarlo è lo stesso Owens che nelle note di sfilata racconta: «La sua energia intelligente e positiva per la vita mi ha fatto vergognare del mio pessimismo adolescenziale». Il creativo ha poi continuato sottolineando comedi Bjïork non sia «un’evasione disneyana dalla realtà, ma una fiducia preoccupata e riflessiva nell’andare avanti. Ha espresso». Questo ritrovato ottimismo non ha però intaccato lo stile di Rick Owens. La sua essenza è presente in ogni capo, anche quando il nero lascia spazio a tinte più delicate. Leggi tutti gli articoli sulla Paris Fashion Week